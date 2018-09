Gerechtigkeit

Ein Sechsjähriger fordert Obama zum Handeln in Syrien auf. Mit einem herzzerreißenden Brief

US-Präsident Obama hat sich ungewöhnliche Unterstützung geholt, um auf die Flüchtlingskrise und den Krieg in Syrien aufmerksam zu machen. Während des von den USA initiierten Flüchtlingsgipfels am Rande der UN-Vollversammlung in New York hat er aus einem Brief des sechsjährigen Alex an ihn zitiert. ("The Wall Street Journal")

Darin hatte Alex den Präsidenten gebeten, den syrischen Jungen Omran Daqneesh in Amerika aufzunehmen. Bilder des Fünfjährigen aus Syrien gingen um die Welt, als er nach einem Bombenanschlag in Aleppo apathisch in einem Krankenwagen saß.