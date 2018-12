In Leipzig quetschen sie sich an diesem Wochenende mit Campingstühlen in einem von Fans voll besetzten Gang, ein eingezäunter Bereich vor dem Einlass zum Innenraum. Sie sind schon am Vorabend angereist, schliefen gemeinsam in einer Pension, bei Sonnenaufgang fuhren sie zum Stadion und platzierten sich im Gang. Vor ihnen sind nur wenige andere.



"Wir sind alle Tourer", sagt Nina. Man kennt sich, man akzeptiert sich, alle wollen in die erste Reihe, aber Helene-Fans sind keine, die sich dafür prügeln würden. Es wird gegrüßt, wie Busfahrer sich grüßen. Kurze Handbewegung und alles ist klar.



Die vier tragen dasselbe Shirt mit Helenes Gesicht, zwischen ihren Füßen stehen Müllsäcke voll Proviant. Sie haben Fos, Front-of-Stage-Tickets, 107 Euro Stückpreis, so nah dran, wie es geht, natürlich Stehplatz.