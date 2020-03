Was mich sehr unglücklich macht: Ich bin die Einzige, die noch keine Hochzeitspläne hat. Die anderen sind fast alle verlobt oder sogar schon verheiratet, sie sind seit Jahren in festen Beziehungen.



Die, die noch nicht verlobt ist, hat seit drei Jahren einen festen Freund. Alles sieht so aus, als würde da auch bald ein Antrag kommen.

Noch mehr Notfälle? Eure Hilfegesuche – und Kathrins Antworten: