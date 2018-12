Gerechtigkeit

Was junge Polen über das umstrittene "Holocaust-Gesetz" denken

"Es hat nur einen Skandal provoziert"

"Polnische Todeslager", so dürfen Polen NS-Konzentrationslager ab dem 1.3.2018 nicht mehr bezeichnen. Denn heute tritt in dem Land das umstrittene "Holocaust-Gesetz" in Kraft. Es geht in dem Gesetz aber nicht bloß um solche Formulierungen: Wer dem polnischen Volk oder Staat eine Mitschuld an Nazi-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg unterstellt, soll demnach bestraft werden, mit Geldstrafen oder bis zu drei Jahren Gefängnis. (SPIEGEL ONLINE)

Das Problem: Das Gesetz verfestigt damit ein Geschichtsbild, wonach Polen im Zweiten Weltkrieg ausschließlich Opfer war (faz.net). Historiker und Überlebende widersprechen: Auch Polen haben im Krieg mit Nazis zusammengearbeitet, sagen sie, auch Polen haben im Zweiten Weltkrieg Juden ermordet. (DER SPIEGEL, MDR, Deutschlandfunk)

Deswegen haben Israel, die USA, die Europäische Union und auch Holocaust-Überlebende das Gesetz kritisiert. Israel wirft Polen vor, die Geschichte beschönigen zu wollen. Zudem greife Polen so die Meinungsfreiheit an, auch wenn Kunst und Wissenschaft von der Regelung ausgenommen sind. (Zeit Online) Immerhin: Um sicherzugehen, dass das Gesetz nicht die Meinungsfreiheit einschränkt, hat Präsident Andrzej Duda angekündigt, es dem Verfassungsgericht vorzulegen. (SPIEGEL ONLINE)