Susan fehlen die Berge und Bratwurst im richtigen Brötchen.

Mein Heimatdorf im fränkischen Baden-Württemberg hat knapp 800 Einwohnerinnen und Einwohner. Nachdem ich viele Jahre im – immer noch beschaulichen – Würzburg gelebt habe, bin ich schließlich nach Hamburg gezogen. Und erst jetzt merke ich, wie viel mir meine Heimat wirklich bedeutet.

Seit ich in Hamburg lebe, vermisse ich die Stille, die Natur vor der Haustür, die Weinfeste, Bratwurst im richtigen Brötchen – und die Berge. Natürlich sind es keine Alpen, aber zum Spazieren gehen oder zum Wandern sind sie perfekt.

Immer wieder höre ich Menschen sagen, in Norddeutschland könne man so weit gucken und dass man sich durch das flache Land frei fühlen würde. Das finde ich nicht. Außerhalb der Stadt sehe ich immer nur die nächste Baumreihe. In meiner Heimat bietet sich die Landschaft regelrecht dem suchenden Blick an, es erhebt sich in alle Richtungen etwas Neues und ich frage mich immer, wie es gerade dahinter aussieht. Auf einem Berg zu stehen und mich umzusehen und hinunterzublicken, das ist Freiheit für mich. Ein Gefühl, dass mir hier im Norden fehlt.

Vielleicht würde ich irgendwann wieder in diese Gegend ziehen. Aber fürs erste bleibe ich in der norddeutschen Großstadt zu Hause. Denn ich habe Hamburg mittlerweile lieben gelernt. Und vielleicht gehört diese kleine Zerrissenheit auch irgendwie zum Erwachsen-Sein dazu.