Trip

Luksan Wunder hat für uns eine neue Ausgabe REISE(L)UST gedreht

Sie zerschneiden Kiwis mit Händen aus Brokkoli, nehmen Musikvideos wörtlich und erklären uns, wie Alltagswörter richtig ausgesprochen werden: Die Rede ist von dem Team hinter dem YouTube-Kanal Luksan Wunder.

Sagt dir nichts? Mindestens eines ihrer Videos hast du sicher schon gesehen. Vermutlich das weltweit viral gegangene "The most unsatisfying Video in the world", das die inneren Zwangsneurosen triggert, weil Kuchen schief geschnitten und Karten absurd schlecht gemischt werden. Oder die Literal Musikvideos, die selbst die Bands feiern, die darin vorgeführt werden. Zumindest aber wirst du von ihnen gelernt haben, wie man "Avocado" richtig ausspricht: