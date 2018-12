Ein Grund dafür: Seit 2002 haben sich die Haftpflichtversicherungsprämien für freiberufliche Hebammen mehr als verzehnfacht. Die Versicherer gehen davon aus, dass geburtsgeschädigte Kinder durch den medizinischen Fortschritt länger leben, was aber für die Versicherer die Kosten erhöht (SPIEGEL ONLINE).



Die inzwischen fälligen 7.600 Euro pro Jahr können einige Hebammen nicht mehr bezahlen. Festangestellte stehen hingegen vor dem Problem, dass es in den Kliniken an Personal mangelt – unter anderem, weil die klinische Geburtshilfe in vielen Regionen auf wenige Krankenhäuser zentralisiert wurde (DHV I, II).