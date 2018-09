"Alles fing in der Schule an, als unsere Lehrerin wollte, dass wir 'Harry Potter und der Stein der Weisen' lesen. Voll ätzend! Oder doch nicht?

Damals wurde ich mit dem Potter-Virus infiziert: Ganz langsam und schleichend breitete er sich aus und erreichte schon bald mein Herz. Jetzt, mit 27 Jahren, lautet die Diagnose: Hoffnungslos und unheilbar!

Harry und ich sind nicht mehr zu trennen.

Zum Glück habe ich eine ältere Schwester, die diesen Wahnsinn mit mir teilt. Jedes Mal, wenn wir uns gegenseitig besuchen, steht ein Harry-Potter-Marathon an. Andere lassen sich ein brennendes Herz auf den Leib tätowieren – wir die Heiligtümer des Todes.



Wir lieben es einfach, in eine andere, wunderbare Welt voller Magie und wundervoller Dingen zu flüchten. Wobei: Flüchten kann man es kaum nennen, wenn es diese Welt doch wirklich gibt! Sie ist für die meisten Muggel halt nur nicht sichtbar.

Letztes Jahr war es dann endlich soweit: Unser Hogwarts-Brief kam an! Und so flogen wir dieses Jahr im Mai nach London zum Gleis 9 3/4 und fuhren mit dem Express nach Hogwarts. Es war alles, was wir uns erträumten und noch so viel mehr. Und das Butterbier war auch ganz okay.

I solemnly swear that I’m up to no good. Always! Juli."