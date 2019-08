Fühlen

Manal wurde als Kind verheiratet. Jetzt kämpft sie in Deutschland um ihre Freiheit

Folge 5 unserer Serie: Dorfliebe

"Sie kriegen nur noch Wohnungen, in denen sonst keiner leben will", sagt Annette* leise und schaut sich dabei um. An dem alten Haus bröckeln Schieferplatten von der Fassade, der Lack von Tür- und Fensterrahmen platzt ab. "Sie", das sind syrische Geflüchtete. Annette ist eine ihrer ehrenamtlichen Helferinnen in einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen.



Sie klingelt vorsichtig an der Tür – einmal, zweimal. Erst beim dritten Klingeln meldet sich eine junge Frau durch die alte Sprechanlage. Nach zehn Minuten kommt sie nach draußen. Manal* ist geschminkt und trägt eine graue Mütze mit aufgestickten Pailletten auf dem Kopf. Sie wirkt unsicher, möchte schnell in ein nahegelegenes Café. Tufan* ist zuhause, sagt sie. Er soll von dem Gespräch nichts wissen.