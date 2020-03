bento: Wie geht es den Frauen, die aktuell bei euch im Frauenhaus leben, mit der Situation?

Anika: Vielen Fragen, die die Frauen haben, können wir gerade nicht genug Aufmerksamkeit schenken: Wie komme ich in eine neue Wohnung? Wie wird es, wenn der Vater weiterhin das Recht hat, die Kinder zu sehen? Kann ich mich von meinem deutschen Ehemann trennen, ohne meinen Aufenthalt zu verlieren? Dazu kommen natürlich die Verletzung, die Schuldgefühle, die Trauer. Das alles rückt gerade in den Hintergrund, weil wir im Büro so dünn besetzt sind und Abstand halten müssen.

Was jetzt für die Frauen noch dazu kommt, ist die Verunsicherung durch Corona. Alleinstehende Frauen teilen sich bei uns ein 16-Quadratmeter-Zimmer zu zweit oder zu dritt, zwischen sechs und dreizehn Personen wohnen auf einer Etage und teilen sich ein Bad und eine Küche. Den Sicherheitsabstand einzuhalten ist da nicht immer möglich. Das erhöht natürlich das Konfliktpotenzial.

bento: Viele Menschen möchten sich in der Coronakrise engagieren und helfen. Was kann die Zivilbevölkerung tun, um euch bei eurer Arbeit zu unterstützen?

Anika: Aufmerksam sein. Wir kriegen mit, was in den Nachbarwohnungen passiert und wir haben in der Regel auch ein ganz gutes Gespür dafür, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Im Zweifelsfall können wir die betroffene Frau einfach mal ansprechen: "Hey, ist eigentlich alles okay bei dir?" – oder, wenn uns die Situation akut bedrohlich vorkommt, die Polizei rufen. Gewalt funktioniert nur deshalb so gut, weil wir nicht darüber sprechen.