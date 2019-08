Anders als es häufig wahrgenommen wird, ist Haarausfall kein reines Männer-Thema, auch Frauen sind betroffen. So wie Luisa.

Luisa hat stark ausgeprägte Geheimratsecken. Die 23-Jährige sagt, die habe sie von ihrem Vater geerbt. In den Geheimratsecken wachsen nur wenig Zentimeter lange, dünne Haare. Luisa nennt sie "Babyhaare". "Ich versuche, meinen Haaransatz zu überdecken, indem ich meine Haare offen oder mit Pony trage. Im Sommer ist es allerdings häufig so warm, dass ich einen Zopf mache – da fällt die hohe Stirn natürlich sehr auf. Das ist unangenehm."Luisa ist außerdem der Meinung, das ständige Haarefärben zwischen ihrem 13. und 18. Lebensjahr habe ihren Haarwuchs ebenfalls verändert. Im Laufe der Zeit seien ihre Haare dünner geworden und teilweise komplett ausgefallen. Anfangs bemerkte Luisa dies nur auf Fotos, dann fiel es ihr auch beim Blick in den Spiegel auf.