Die Planung eines gemeinsamen Ausflugs in den Freizeitpark aber wird zum unmöglichen Unterfangen. Je mehr Leute daran beteiligt sind, desto schlimmer: Einer setzt eine WhatsApp-Gruppe auf, der andere legt ein Doodle an. Ein Termin wird gefunden, aber dann kündigt sich die Schwiegermutter an, und das Wochenende danach hat wieder jemand Dienst. Irgendwann ist es Winter, also zu kalt für eine Kanutour, und im nächsten Frühling jährt sich der Geburtstag und ein neuer Gutschein wird verschenkt.

Quality-Time-Gutscheine sind dabei sogar noch schlimmer als normale Gutscheine. Mit einem Gutschein von Media Markt kann man sich zumindest noch irgendwas besorgen, das man sowieso braucht, Mehrfachsteckdosen oder ein Bügeleisen zum Beispiel.