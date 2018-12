Schnell merkte ich: Wenn du überhaupt noch Zeit für irgendetwas haben willst, musst du dich anders organisieren.

Also nahm ich mir vor, meine Zeit besser einzuteilen. Jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung und muss sich überlegen: Wie möchte ich diese Zeit investieren? Ich will Sport machen, brauche mehr Zeit für mich. Schließlich wurde ich Vater und beschloss, dass ich jeden Tag Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte.

Oft sagt man: Das mache ich mal, wenn ich dazu komme. Mit den Kindern spiele ich, wenn ich abends mal früh daheim bin. So wird das nie klappen. Wenn ich aber fest einplane, was mir wichtig ist, dann werde ich die Zeit dafür auch haben.

Also mache ich einmal in der Woche einen Wochenplan, plane meine Freizeiten und die Arbeit drumherum. Man sagt, durch zehn Minuten gute Planung lässt sich eine ganze Stunde sparen. Zugegeben, das funktioniert natürlich vor allem bei Selbstständigen gut. Aber auch in einem 9-to-5-Job kann ich mir sagen: Mittwoch ist mein Sporttag. Und wenn man sich dann mit jemandem zum Joggen verabredet, dann macht man das auch.

Mein Tipp ist es, diese Planung langfristig anzulegen: nicht nur auf eine Woche oder einen Monat hinaus zu planen, sondern eine Löffelliste zu erstellen. Was möchte ich machen, bevor ich den Löffel abgebe? Meine Frau und ich haben unsere Ziele gemeinsam aufgeschrieben. Wohin wir noch reisen wollen, wie wir mal wohnen wollen, und so weiter. Alle drei Monate nehmen wir uns ein Ziel vor.

Dann überlegen wir uns: Welche Schritte können wir umsetzen, um das Ziel zu erreichen? Auf diese Weise wird Freizeit zur Zeit, um seine Lebensziele zu verwirklichen.

Benjamin bloggt auch: auf benjaminfloer.com.

