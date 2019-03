Er muss eigentlich gar nicht viel machen, der Stefan, um die Mia bei Laune zu halten.

Das machen dann nämlich Mias Freundinnen, die für Stefan Ausreden erfinden, um der Mia nicht die Wahrheit sagen zu müssen. Mit dem unglaublich guten Tipp am Ende versehen: „Meld dich erstmal nicht und frag auch nicht nach, sonst fühlt der sich schnell eingeengt.“

Und so funktioniert das Spiel weiter und weiter: Mia fragt nicht nach, die Freundinnen entschuldigen Stefan und allen geht´s super. Nur eben Mia nicht, wenn sie nach drei Monaten merkt, dass sie einem Mann hinterherrennt, dem sie wirklich total egal ist.

So, wie es unsere Aufgabe als Freundin ist, ehrlich zueinander zu sein, so wichtig ist es eben in genau dieser Lebenslage, es auch dann zu sein, wenn es sehr unangenehm wird. Dabei geht es nicht darum, niemals Verständnis zu haben. Am Ende können wir nicht wissen, ob Stefan nicht tatsächlich gerade eine harte Zeit durchmacht und Probleme hat, sich einzulassen. Aber das ist auch nicht wichtig.

Denn wenn Stefan deshalb Mia unglücklich macht, dann ist es unser verdammter Job, Mia darauf hinzuweisen.

Wir können unsere Freundinnen nicht davor beschützen, verletzt zu werden. Wir müssen damit leben, dass sie manchmal falsche Entscheidungen treffen und die falschen Männer wollen. Das passiert und das wird auch immer wieder geschehen. Freundschaft ist, trotzdem da zu sein und niemals zu erwähnen, dass man es ja gleich gesagt...

Freundschaft ist aber nicht, scheiß Verhalten von anderen Menschen zu rechtfertigen. Damit stellen wir uns auf die falsche Seite und wir helfen dabei mit, dass schwierige und giftige Beziehungen länger am Leben gehalten werden, als sie müssten.

Denn auf die Frage "Hast du tatsächlich keine Zeit oder eher vielleicht nicht so viel Bock auf Dates mit mir gerade?" haben bisher zumindest in meinem Leben die Männer immer sehr ehrlich geantwortet. Und meistens war es genau so, wie ich es ja schon vorher geahnt hatte.