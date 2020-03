Das ist aber nur ein Grund für die Initiative. Die Medizin – und die Gynäkologie besonders – ist ein sehr sensibles Feld, in dem es oft um ganz persönliche Fragen geht. Um Lebensentwürfe, Sexualität, Identität, Geschlecht. Oft wird dabei immer noch von einer Norm ausgegangen, die hetero, cis geschlechtlich, weiß, dünn, nicht behindert und so weiter ist. Das entspricht der Realität vieler Menschen aber gar nicht. Wir fordern, dass all unsere Körper in der Medizin genauso respektvoll behandelt werden und dass sich auch in der Forschung der Fokus verändert.