Daher sollte man eher nach der Ursache suchen: Warum verliebt man sich in einen wesentlich jüngeren oder älteren Menschen? Geht es um die Person als solche, oder ist es die Vater- beziehungsweise Kindfigur, die Gefühle weckt? Sucht man jemanden, der einen an die Hand nimmt und zeigt, wie das Leben funktioniert, oder sucht man einen formbaren Partner, der einem nicht groß Paroli bietet? Dieses Klischee trifft allerdings in den wenigsten Fällen zu."

Nehmen wir an, ich als junge Frau merke, dass ich aufgrund eines Vaterkomplexes ältere Männer anziehend finde. Sollte ich lieber die Finger von einer entsprechenden Beziehung lassen und stattdessen diesen Komplex ergründen, oder schließt das eine das andere nicht zwingend aus?

"Das Leben und Lernen findet im Hier und Jetzt statt. Ich würde es nicht ausschließen, sondern stattdessen weitergehen und die Situation annehmen wie sie ist. Dann würde ich genau hinschauen, was mich daran eigentlich so fasziniert: Stehe ich einfach auf graue Haare und einen vollen Geldbeutel? Oder ist es der Humor, die Intellektualität, dieser eine schiefe Zahn, der mich zum Lächeln bringt? Das hilft, sich selbst besser kennenzulernen und herauszufinden, was einen an diesem Menschen eigentlich so anzieht."