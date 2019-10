Allein bei Tipico setzte jeder Spieler im Jahr 2016 durchschnittlich 650 Euro um (Handelsblatt). Wirklich gewinnen tun am Ende daher nicht sie, sondern zwei andere Parteien: Zuallererst die Glückspielunternehmen und dann der Staat, dem fünf Cent jedes auf Sportwetten eingesetzten Euros als Glücksspielsteuer abgeführt werden.

Kritiker bezeichnen Glücksspiel vor allem als eines: freiwillige Dummensteuer.

Etwa die Hälfte der staatlichen Glücksspieleinnahmen wird immerhin in die Finanzierung öffentlicher Aufgaben oder Interessen gespeist: in die Sportförderung, Kultur und Denkmalschutz.

Erst seit 2012 ist staatlich reguliertes Online-Glücksspiel (also Lotto und Oddset) in Deutschland überhaupt legal möglich. Der Gesetzgeber erhoffte sich von der Neuerung, "die natürlichen Spielbedürfnisse der Bevölkerung in geregelte und legale Bahnen" zu lenken (Westlotto). Lotto ist für das Glücksspiel also so etwas wie Alkohol und Tabak für illegale Drogen.