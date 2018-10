Eine Anleitung zum Glücklichsein gibt es also tatsächlich. Der Experte empfiehlt diese sechs Schritte:

1 Stärken finden

Zuerst eine Bestandsaufnahme. Mit was bist du schon zufrieden? Worin bist du besonders gut? "Wenn wir Jugendlichen diese Fragen stellen, wissen viele oft nicht weiter", sagt Dallwitz-Wegner. Dann hilft es, sich an seinen Idolen zu orientieren und sich zu fragen, welche Seiten man an denen eigentlich toll findet.

2 Visionen entwickeln

Jedem Menschen ist etwas anderes in seinem Leben wichtig. Um zufriedener in deinem Leben zu werden, solltest du dir zuerst über diese Ziele im Klaren sein. Dallwitz-Wegner empfiehlt, sich dabei an allgemeinen Werten zu orientieren – wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Dankbarkeit.