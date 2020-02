Um aus diesem Teufelskreis auszusteigen, solltest du versuchen, deinen Gedanken keine so große Bedeutung mehr zu geben. Es sind nur Gedanken!



Wie du selbst schon festgestellt hast, drängen sie sich immer mehr auf, je mehr du sie dir verbietest. Versuche genau das Gegenteil von dem, was du bisher machst.



Lass die Erinnerungen einfach kommen, ohne sie zu bewerten. So wie du auch an schöne vergangene Urlaube ohne schlechtes Gewissen zurückdenkst, erlaube dir auch an gemeinsame Momente mit deiner Ex zu denken.