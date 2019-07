Markus, 20

Nach einem Fußballspiel hat mir ein Teamkollege unter der Dusche gesagt, ich sähe aus wie 30. Im nassen Zustand konnte er deutlich sehen, wie wenig Haare ich nur noch hatte.Bis dahin habe ich meinen Haarausfall gar nicht bemerkt, ich bin 1,90 Meter groß und schaue mir nicht selbst auf den Kopf. Außerdem war ich gerade erst 19 Jahre alt, da denkt man noch nicht an Haarverlust. Zumal ich in meiner Familie niemanden kenne, der schon in so jungen Jahren seine Haare verloren hat.