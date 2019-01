Wer eine Rasierer-Werbung im Fernsehen sieht, erwartet:

Eine Computeranimation von Bartstoppeln, die sauber und effizient gekappt werden.

Einen grinsenden Adonis mit Handtuch um die Hüften, der sich beim Blick in den Spiegel zufrieden übers Kinn streicht.

Mindestens eine Klinge mehr als die Konkurrenz.

Wer eine Rasiererwerbung im Fernsehen sieht, erwartet eher nicht:

Eine kritische Betrachtung von Männlichkeit, die schwelende Diskussionen über Sexismus, Erziehung und #MeToo zusammenfasst, und den Männern um die Ohren haut.



Die Macherinnen und Macher der neuen Werbung von Gillette entschieden sich dennoch für Letzteres. Die Rasierer-Marke, die zum Konzern Procter&Gamble gehört, veröffentlichte am 13. Januar auf YouTube einen etwa zwei Minuten langen Werbeclip namens "We Believe: The Best Men Can Be." Darin stellt die Firma direkt zu Beginn einen inzwischen 30 Jahre alten, eigenen Slogan infrage: "Is this the best that men can get"?