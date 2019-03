Wiebke, 22, fragt:

Ich bin seit Kurzem mit meinem Freund zusammen, eigentlich war am Anfang alles sehr schön. Er war total lieb zu mir, ich habe mich sehr sicher bei ihm gefühlt. Jetzt ist er plötzlich ganz anders: Er wird schnell sauer. Wenn ich nicht das gemacht habe, was er will, hat er mich geschlagen und beleidigt. Er will, dass ich auf ihn höre. Jetzt hat er mir sogar verboten, mich mit meinen Kumpels zu treffen. Er sagt, wenn ich etwas mit anderen Männern unternehme, macht er Schluss. Ich weiß nicht, was ich tun soll – es macht mich langsam kaputt.