Food

Die Erdnussflippers - 60 Jahre Partyhits

Widerstand snacklos - die Essenskolumne

"Es kommt mir vor, als wär' ich schon Stunden hier,

bei dem, was du so Party nennst.

Mit Erdnussflips und abgezähltem Billigbier,

und allen Leuten, die du kennst."

(Die Ärzte: "Party stinkt", 1998)

Vom 16. Geburtstag bis zur Goldenen Hochzeit greifen Gastgeber in Deutschland meist zu den gleichen Produkten, um ihre Gäste zwischen Mahlzeiten zu verköstigen. Für die "Süßen" gibt's die bunte Celebrations-Mischung oder Schaumküsse, die "Herzhaften" bekommen eine bunte Kollektion aus der Regalreihe "Kartoffelchip – Salzstange – Erdnussflip" präsentiert. Knisternde Alutüten voll mit Kohlehydraten, Fett und Salz haben schon so manchen Kater vereitelt. Denkt an die Elektrolyte!

Insbesondere die Erdnussflips sind – anders als Chips und Salzstangen – weltweit aber fast nur auf deutschen auf Partybuffets zu finden. Und das, obwohl Erdnüsse nicht gerade zu den klassischen deutschen Agrarerzeugnissen gehören.