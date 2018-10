Ich erinnere mich gut an den Tag, an dem ich plötzlich meine Beine überkreuzen konnte. Solche simplen Dinge machten mir so viel Freude. Ich probierte mehr aus und fing mit Yoga an.

Heute wiege ich 78 Kilo. Ich hatte Glück und ein Umfeld, das auf mich aufgepasst hat – sonst wäre mein Abnehmen vielleicht krankhaft geworden.