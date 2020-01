Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen aber gar nicht für Vorsorge-Tests auf STI.

Wenn ich ein verantwortungsvolles Sexleben führen will, wird das teuer. Was der Staat in der Kampagne von mir verlangt, kostet bei meiner Gynäkologin um die 80 Euro – pro getestetem Krankheitserreger. Wenn ich mich nur auf ein paar leicht übertragbare Krankheiten testen lassen möchte, die häufig bei Frauen vorkommen – so wie Chlamydien, Gonorrhoe und Trichomonaden – dann bin ich schon bei 240 Euro.

Immer weniger Menschen in Deutschland infizieren sich mit HIV (Aidshilfe). Andere STI-Infektionen nehmen aber zu: Die Zahl der Syphilis-Infektionen ist zwischen 2010 und 2017 kontinuierlich gestiegen (ECDC). In Sachsen, wo Gonorrhoe meldepflichtig ist, haben sich die Fälle seit 2001 mehr als verzehnfacht (LUA).