So könne man zum Beispiel ganz selbstbewusst mitteilen, welches Spielzeug man sich für die eigenen Kinder wünscht. Je klarer die Ansage der Eltern ist, desto einfacher sei es auch für die Verwandtschaft, findet die Psychologin. Deshalb sollten Eltern ganz genau sagen, welches Spielzeug oder welchen Strampler sie sich wünschen – ohne Angst davor zu haben, undankbar zu wirken. "Wenn man freundlich bleibt und mit offenen Karten spielt, muss auch keiner böse sein."

Außerdem rät Lüthge jungen Eltern zu mehr Gelassenheit. Werden beispielsweise Spielzeuge wie Spielzeugwaffen verschenkt, die man als Eltern nicht in der Wohnung haben möchte, sollten sie darauf achten, wie das Kind darauf reagiert. "Verbietet man als Eltern so ein Geschenk, finden es die Kinder umso interessanter."

Aber auch hier gilt: klare Ansagen an die Person, die das Geschenk macht, helfen. Ähnlich sei es bei geschlechtertypischen Geschenken wie pinken Kleidern für Mädchen und Werkzeugkästen für Jungen. "Ich glaube, Kinder werden sich am Ende immer das suchen, was sie am meisten interessiert. Das zeichnet ein gutes Spielzeug aus. Ob das ein kleiner Ball ist, der blau oder rosa ist, ist dabei eigentlich egal."

Bekommt ein Mädchen immer wieder stereotype Geschenke, können die Eltern andere Spielsachen zur Verfügung stellen. Dann kann das Kind selbst entscheiden, womit es gerne spielen möchte. "Da ist ein bisschen Coolness gefragt", findet Lüthge.