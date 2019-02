Nee, is' nicht: Für Lynne und ihre Freundinnen ist "Germany's Next Topmodel" (GNTM) in diesem Jahr offensichtlich kein Thema. Das wird deutlich, wenn man das Kampagnenvideo der Organisation "Pinkstinks" ansieht, in dem die Mädchen die Hauptrollen spielen. Der eindeutige Titel des Videos: "Not Heidis Girl".

Die Themen: Selbstbewusstsein, ein positives Körpergefühl und Unabhängigkeit – also praktisch alles, was GNTM nicht vermittelt.