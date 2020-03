Dann gibt es natürlich auch Vorurteile: Frauen werden viel schneller als Simulantinnen oder "psycho" abgestempelt. Eine weibliche Ärztin kann die Beschwerden im besten Fall eher in die unterschiedlichen Lebensphasen von Frauen einordnen und die Patientin beruhigen, dass es normal ist, dass man sich in der Pubertät, in der Menopause oder in einer bestimmten Zyklusphase so und so fühlt, dass das wieder vorbei geht und was man abgesehen von Medikamenten noch machen kann, um sich selbst zu unterstützen.

bento: Dem Robert-Koch-Institut zufolge leiden fast elf Prozent der Frauen in Deutschland an Depressionen, unter den Männern sind es nur 7,6 Prozent. Besonders betroffen ist die Altersgruppe 15 bis 29. Liegt das nur an voreingenommenen Diagnosen?

Schmid-Altringer: Das spielt sicher eine Rolle. Sehr viele junge Frauen nehmen die Verhütungspille, auch die kann zu psychischen Veränderungen und Depressionen führen. Im Kindesalter sind es noch die Jungs, die öfter psychisch auffällig sind, ab 15 kehrt sich das Verhältnis um. Das ist ein Alter, in dem besonders für Mädchen der Druck wächst, bestimmten Schönheitsidealen zu entsprechen. Frauen und Mädchen achten mehr darauf, dass sie von außen schön sind, als dass es ihnen von innen gut geht.