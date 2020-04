Ich war wieder Single in einer Großstadt, ich wollte gut aussehen, also kaufte ich regelmäßig Klamotten. Mit der Kleidung war es wie mit den Platten: Weil ich nichts brauchte, kaufte ich mehr. Häufig gab ich in einem einzigen Geschäft 300 Euro aus und kaufte dann noch ein Paar Schuhe. Ich kiffte häufiger und verbrachte viele Abende alleine in der Wohnung. Weil ich zu faul zum Kochen war, begann ich, vier- bis fünfmal pro Woche Essen zu bestellen. Alleine sein hieß auch: Niemand bremste mich mit dem Argument, dass er oder sie sich das alles nicht leisten konnte.

Meine Finanzen interessierten mich nicht

Das Verrückte: Aus der damaligen Perspektive fühlte sich das alles gar nicht so sehr nach Verschwendung an, denn das meiste Geld ging für recht alltägliche Dinge drauf, Kleidung, Lieferdienste, Platten oder Abende in der Kneipe. In der Summe muss ich rückblickend aber dafür allein mindestens 1000 Euro pro Monat verprasst haben, hinzu kamen noch Miete, Strom, Gas, Handyvertrag, Streaming-Abos und Monatskarte. Ich hatte zu dieser Zeit nicht einmal einen groben Überblick über meine Finanzen, sie interessierten mich auch nicht.

Ich verdrängte zu jeder Zeit, dass Geld keine unendliche Ressource ist. Ich kümmerte mich also auch nur sporadisch darum, selbst welches zu verdienen. Ich arbeitete kurz als Barkeeper, betrank mich dabei aber jedes Mal so sehr, dass es mir schnell zu anstrengend wurde. Auch arbeitete ich länger als Aushilfe in einem Plattenladen für einen Mindestlohn, das bedeutete aber selten mehr als 200 Euro pro Monat. Und diesen Job hatte ich vor allem, weil ich so günstiger an Schallplatten kam.

Die Uni ließ ich schnell schleifen. In den ersten Semestern war ich noch regelmäßig in den Seminaren, spätestens ab dem fünften Semester wurde ich immer unmotivierter. Ich sah keinen Grund darin, in der Regelstudienzeit abzuschließen. Einen Master wollte ich nicht machen, also hätte der Bachelor auch bedeutet, den Studierendenstatus zu verlieren – und den wollte ich so lange wie möglich behalten, um mein Leben in diesem Stil weiterführen zu können.