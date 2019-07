Was bedeutet für euch Geld und wie geht ihr damit um?

Daniel: Geld ist etwas Positives für mich. Ich hatte immer einen guten Umgang mit Geld und habe mich immer für meine Finanzen interessiert. Als ich Viki kennengelernt habe, war das bei ihr aber nicht so.

Viktoria: Ich hatte keinen Überblick über meine Finanzen. Ich dachte immer, das klappt schon irgendwie. Aber dann gab es Momente, wo ich kein Geld hatte: Als ich aus meinem Auslandssemester zurückgekommen bin, hatte ich Schulden. Das war ein sehr emotionaler Moment für mich, weil ich nicht wusste, wie ich die nächste Zeit überleben soll. Durch Daniel habe ich gelernt, dass man auch Rücklagen bilden kann und dass man mit seinem Geld bewusst umgehen sollte.

Daniel: Für mich war immer klar: Ich will eine längere Zeit reisen. Deswegen habe ich schon sehr früh angefangen, Geld zur Seite zu legen. Als ich Viki kennenlernte, erzählte ich ihr von meinem Traum. Am Anfang hat sie das nicht so richtig ernst genommen, aber als sie gemerkt hat, wie viel Geld man durch bewussten Umgang zur Seite legen kann, wurde es dann unser gemeinsamer Traum.

Wie finanziert ihr die Reise?

Viktoria: Wir haben in den drei Jahren vor Reisebeginn sehr viel getan, um Geld zur Seite zu legen. Zum Beispiel haben wir ein Zimmer in unserer Wohnung an Freunde vermietet oder etwa einfach jedes Kleingeld zur Seite gelegt.

Daniel: Während unseres Studiums haben wir viel gearbeitet und wirklich jeden Euro für unseren Traum zur gespart. Mit der Zeit haben wir auch gemerkt, dass wir durch viele kleine Beträge viel sparen können, zum Beispiel haben wir einfach Bücher verkauft. Und wir haben auch investiert, unter anderem in Aktien. In manchen Monaten konnten wir 1000 Euro zur Seite legen.

Viktoria: Wir haben für unsere Finanzen ein System entwickelt, wo alle Ein- und Ausgaben in Kategorien geordnet werden, etwa Essen, Einkaufen oder Spaß. Für jede Kategorie gibt es einen Richtwert, der angibt, wie viel wir in dieser Kategorie ausgeben wollen. Diese Richtwerte sind aber keine Limits. Wenn wir zum Beispiel richtig Bock auf etwas haben, dann machen wir das auch einfach, auch wenn wir eigentlich schon zu viel in diesem Monat ausgegeben haben. Wenn wir uns limitieren würden, kommen bei mir Gefühle wie Einschränkung, Mangel und Armut hoch. Das möchte ich nicht.

Daniel: Wir reisen jetzt seit rund einem Jahr und leben von unserem Ersparten und den Investitionen. Und wir haben auch gemerkt, dass wir auf der Reise gar nicht so viel Geld brauchen: In Neuseeland haben wir zum Beispiel im Tausch für einen Schlafplatz gearbeitet.

Streitet ihr auch über Geld?

Viktoria: Wir haben irgendwann unsere Finanzen zusammengelegt, um einen besseren Überblick zu haben und gemeinsame Fixkosten wie die Miete zu zahlen. Daniel hatte aber oft das Gefühl, dass ich zu verschwenderisch sei und deswegen haben wir uns gestritten. Das Problem war: Früher war ich tatsächlich so. Aber ich habe mich mit der Zeit verändert. Wir haben dann einfach uns nochmal alle Zahlen genauer angeschaut und dann hat er gemerkt, dass ich nicht mehr Geld ausgebe als er.

Daniel: Am Anfang hatten wir unsere Finanzen nur im Kopf, aber mit der Zeit und vor allem durch unsere Reisen haben wir gemerkt, das funktioniert so nicht. Jetzt haben wir eine App, in der wir alles dokumentieren. Und am ersten Tag jeden Monats setzen wir uns zusammen und machen ein Finanzmeeting: Wir tragen all unsere Ausgaben zusammen und schauen dann, wie viel wir in welcher Kategorie ausgegeben haben und wie viel wir kommenden Monat ausgeben wollen.

Anja (30) und Daniel (30):

Das Paar ist seit zehn Jahren zusammen und acht davon verheiratet. Sie leben gemeinsam in Friedrichshafen am Bodensee und haben sich während des FSJ in der christlichen Jugendarbeit kennengelernt. Anja arbeitet als Sozialarbeiterin und verdient rund 3300 Euro brutto, Daniel ist Jugendreferent einer Kirche und verdient rund 2700 Euro brutto.