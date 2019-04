"Zu Hause war alles ein Kampf: Ich habe dafür gekämpft, im Iran auf die Highschool gehen zu dürfen und später in Afghanistan Informatik zu studieren. Ich musste auch dafür kämpfen, mein eigenes Geld zu verdienen. Und ich habe mich in einer Männerbranche durchgesetzt, denn ich arbeitete in der IT und im Management. So gesehen hatte ich schon viel erreicht. Trotzdem begann ich für eine afghanische Frauenrechtsorganisation zu arbeiten. In Afghanistan wird eine Kultur gelebt, die Frauen begrenzt und erniedrigt. Eine Welt, in der Frauen existieren, um Kinder zu bekommen und die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen.

Häusliche Gewalt ist ein Problem, auch mein Mann war gewalttätig. Er hat mich geschlagen, geschubst, emotional gedemütigt. Unsere Ehe war arrangiert. Mit 17 heiratete ich ihn, dann bekamen wir einen Sohn. Mein Mann ist kein guter Vater, auch unseren Sohn schlug er. Ich wollte mich scheiden lassen, aber meine Familie hat das nicht akzeptiert. Und bei der Polizei wird Frauen nicht zugehört. Also musste ich gehen. Zuerst bin ich nach Kabul gezogen, doch da war immer die Angst, dass mir mein Kind weggenommen wird. Ich hatte als Mutter kaum Rechte. Das Gesetz erkennt nur den Vater als Vormund des Kindes an, ohne ihn war ich machtlos.

Es wäre praktisch unmöglich gewesen, eine alleinerziehende Mutter zu sein. In Deutschland trage ich die volle Verantwortung. Hier werde ich unterstützt. Ich habe keinen Kontakt zum Vater meines Sohnes. Er weiß nicht, wo wir leben. Mein Sohn fragt nie nach ihm. Es war hart, neu anzufangen. Ich habe mich oft allein gefühlt, weil ich die Sprache nicht konnte und beruflich von Null anfangen musste. Doch jetzt fühlt sich Deutschland wie zuhause an. Ich bin stärker geworden. Jeden Tag ein bisschen mehr.

Ich glaube, wir können die Gesellschaft nur verändern, indem wir unsere Rechte einfordern. Auch in Deutschland werden Frauen benachteiligt, aber man ist schon etwas weiter. Ich möchte ein internationales Unternehmen gründen und damit die wirtschaftliche Lage der afghanischen Frauen stärken. Denn Gewalt ertragen viele nur, weil sie finanziell abhängig von ihren Männern sind. Würden die Frauen selbst Geld verdienen, könnten sie sich leichter trennen. Wirtschaftliche Sicherheit bedeutet Freiheit.