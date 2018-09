Dein Geburtstag ist ein ganz besonderer Tag. Familie, Freunde, Kuchen und Geschenke – an diesem Tag geht es nur um dich. Dumm nur, dass dir Gottes Sohn jedes Jahr das Spotlight stiehlt. Denn du gehörst zu den wenigen Unglücklichen die zwischen Weihnachten und Silvester Geburtstag haben. Und du weißt, was das bedeutet.

Du bist so beschäftigt mit der Weihnachtsvorbereitung, dass du vergisst, deinen eigenen Geburtstag zu planen.