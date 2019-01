Gerechtigkeit

Schweden will Briten für ein Jahr "Asyl" geben, falls es zum harten Brexit kommt

Auch Deutschland sorgt schon vor.

Der Brexit kommt, aber keiner weiß, wie hart er wird. Am Dienstag will das britische Parlament über ein neues, von Regierungschefin Theresa May mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen abstimmen.

Der Regierungschefin werden allerdings kaum Chancen eingeräumt, eine Mehrheit dafür zu bekommen. Für viele in der EU lebende Britinnen und Briten heißt das: Bald gehört ihr Heimatland nicht mehr dazu, günstige Arbeits- und Wohnbedingungen fallen dann weg.

Nun hat Schweden allen im Land lebenden Briten eine Art Ein-Jahres-Asyl angeboten – währenddessen sie sich für eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bewerben dürfen.

Das Angebot soll für alle Britinnen und Briten gelten, die aktuell bereits in Schweden leben, aber keine schwedische Staatsbürgerschaft haben – was etwa 20.000 sind. Es gilt aber auch für alle, die noch bis zum 30. Dezember 2020 nach Schweden ziehen. (The Local)

Der Brexit, also Großbritanniens Austritt aus der EU, ist zwar für den 29. März angesetzt. Aber bis alle rechtlichen Partnerschaften zwischen Großbritannien und der EU beendet sind, dauert es noch. Diese Übergangsfrist ist bis Ende 2020 angesetzt.

In der Aufenthaltserlaubnis in Schweden unter anderem enthalten:

Das Recht, in Schweden zu studieren, ohne Studiengebühren zu zahlen, wie es Bürger von Nicht-EU-Staaten dort müssten.



ohne Studiengebühren zu zahlen, wie es Bürger von Nicht-EU-Staaten dort müssten. Das Recht, ohne Arbeitserlaubnis trotzdem arbeiten zu dürfen.



trotzdem arbeiten zu dürfen. Und das Recht, Gesundheitszuschüsse auf dem gleichen Niveau zu erhalten wie auch schwedische Staatsbürger.



Die Idee zum Ein-Jahres-Asyl kam von der schwedischen EU-Ministerin Ann Linde. Sie will so Briten im Land behalten, die sich in Schweden bereits gut eingelebt haben. Normalerweise müssen sich Bewerber für zum Beispiel eine Arbeitserlaubnis außerhalb Schwedens aufhalten. (Dagens Nyheter).