Uni und Arbeit

Die Gastro atmet schwer: Schicht mit Mundschutz

Besteck polieren, Wein nachschenken und Essen servieren. Wir haben einen Kellner einen Abend lang begleitet.

Als Max den ersten Cocktail des Abends schüttelt, rutscht ihm seine Maske bis zur Nasenspitze herunter. Immer wieder muss er innehalten und den Schutz hochschieben.



Wie viele junge Leute arbeitet er in der Gastronomie und wie für viele ist seine Arbeit in der Coronakrise weggebrochen. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bundesverband) waren im März und April 95 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Gastgewerbe in Kurzarbeit. Das Gastgewerbe liege am Boden, sagte DEHOGA-Präsident Guido Zöllick in einer Pressemitteilung am 30. April.

Doch seit dem 11. Mai haben viele Läden wieder auf. Allerdings nur unter bestimmten Auflagen. Je nach Bundesland müssen die Tische eineinhalb oder zwei Meter Abstand zueinander haben, für alle gilt die Abstandsregelung. Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen und das Servicepersonal braucht einen Mundschutz.

Wie fühlt sich das für die Kellnerinnen und Kellner an? Sind sie froh wieder arbeiten zu dürfen und was halten sie von den Auflagen an ihrem Arbeitsplatz? Um das herauszufinden, haben wir Max einen Abend in seiner Schicht begleitet. Er ist 27 Jahre alt und macht eine Ausbildung zum Restaurantfachmann im Restaurant Viscvle in Lüneburg.