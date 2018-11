2017 untersuchten dann australische und kanadische Forscher die Vaginen von 13 weiteren Frauenleichen – und konnten die von Ostrzenski beschriebene Struktur bei keiner der Frauen finden (Journal of Sexual Medicine). Der Veröffentlichung dieser Studie folgte ein Schlagabtausch im Fachjournal: Ostrzenski warf den Forschern vor, an der falschen Stelle gesucht zu haben, die verteidigten ihre Ergebnisse.

Dass Ostrzenski an seiner Entdeckung festhält, ist dabei wenig überraschend – so hat der Chirurg auch eine eigene Methode zur G-Punkt-Verbesserung entwickelt, die er bereits an Frauen anwendet. (Aesthetic Plastic Surgery; New Scientist)