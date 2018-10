Und was sagen Testpersonen?

Die Wissenschaftler führten mit 13 Männern und 20 Frauen einen Fühltest durch: An Der Luft fühlen sich demnach die beschichteten Kondome nicht besonders glitschig an. Erst wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, kehrte sich die Beurteilung der Testpersonen um.

Im Praxistest sind die beschichteten Kondome noch nicht zum Einsatz gekommen, das soll aber der nächste Schritt sein: Schon nach dem Fühltest sagten 73 Prozent der kleinen Testgruppe, dass sie die neuen Kondome bevorzugen würden. Einige sagten sogar, dass sie bei ihnen zu einer häufigeren Nutzung führen könnten. (Guardian)