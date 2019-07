Natürlich endete dieses Glück im schier ungünstigsten Moment.

Als ich selbstbewusst, mit weiblicher Begleitung, den japanischen Klassiker "Battle Royal" (FSK 18) kaufen wollte, bestand eine leider sehr verantwortungsbewusste Kassiererin auf meinen Ausweis. Ich beteuerte, dass ich ihn nicht dabeihatte. Dummerweise guckte er aber aus meinem Portemonnaie heraus. Nach der peinlichen Diskussion, ob ein Polizeieinsatz nötig sei, wurde ich von der Security-Kraft nach draußen begleitet.

Mein DVD-Player blieb an diesem Abend ebenso unberührt wie ich.



Auch, wenn ich mir in den Situationen nie darüber im Klaren war, was die FSK eigentlich bewirkt und wofür sie gut ist, hat sie am Ende viel mehr getan, als mich vor jugendgefährdenden Inhalten zu schützen. Sie hat mich mit Menschen zusammengebracht, die ich sonst nie kennenglernt hätte, sie war mein Sparringspartner im Debattieren, sie hat für peinliche Momente gesorgt, an denen ich am Ende gewachsen bin und in mir einen fast schon kriminellen Erfindergeist ausgelöst. Für all das bin ich dankbar.



Happy Birthday, FSK!