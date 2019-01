Ja: Ich bin chaotisch. Aber jetzt will ich damit schlussmachen.

Denn es heißt ja: Das macht glücklich.

Experten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, bestätigen: Schon wenn wir uns vornehmen aufzuräumen, schüttet unser Körper Endorphine aus. So schreibt es Diplom-Psychologin Ina Hullermann in ihrem Buch: "How to Coach", in dem ein ganzes Kapitel dem Thema Ordnung gewidmet ist.

Kann man sich also theoretisch glücklich aufräumen?

Aufräumen ist so ein großes Thema geworden, dass manche Leute sogar davon leben – nicht nur Marie Kondo. Zum Beispiel Bloggerin und Ordnungsexpertin Denise Colquhoun aus dem Münsterland: "Wir können nach dem Aufräumen wieder einen Punkt von unserer To-Do-Liste streichen, das entspannt uns." Sie hat schon mehr als hundert Wohnungen gemeinsam mit Kunden wieder auf Vordermann gebracht.