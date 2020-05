Fühlen

Fernsehen: Ist endlich wieder 20.15?

Die Coronakrise führt zu gesteigerter Mediennutzung – und zu einer Renaissance des klassischen Fernsehabends.

Eine genormte Europalette EPAL 1 besteht aus elf Brettern. Das habe ich am 24. März im Fernsehen gelernt, von Ronald Tenholte. Der 35-Jährige war Kandidat bei "Wer wird Millionär?" – und gewann mit der Antwort die Million. Vor ihm war das in Deutschland zuletzt 2015 einem Kandidaten gelungen. Ohne Joker beantwortete Ronald die alles entscheidende letzte Frage: Eine Palette besteht aus 78 Nägeln, neun Klötzen – und eben elf Brettern.

Ronalds finale Antwort habe ich stehend in meinem Wohnzimmer verfolgt. Meine Freundin und ich hatten die Sendung von Beginn an gesehen, wir sind einfach beim Zappen hängengeblieben. Der Mut des Kandidaten beeindruckte uns. Wir waren richtig gefesselt, wir wollten uns mit Ronald freuen – oder eben auch ärgern. In einer Art Übersprungshandlung schickten wir in der letzten Werbepause vor dem Millionengewinn sogar eine SMS, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Nachricht war natürlich rausgeschmissenes Geld, was absehbar war.

Was für mich nicht absehbar war: Dass ich von nun an jede einzelne Folge "Wer wird Millionär?" gucken würde. Jeden Montag, 20.15 Uhr, saß ich vor dem Fernseher. Als die Sendung zwischenzeitlich für einige Wochen pausierte, wusste ich nicht mehr, was ich nun mit meinem Montagabend anfangen sollte.

Wer einen Fernseher zu Hause hat, fängt wieder an, zu glotzen

Normalerweise schaue ich selten gezielt Sendungen im linearen TV. Wenn überhaupt, geht es dann meistens um Sport oder Nachrichten. Wenn ich Entertainment will, suche ich in Mediatheken und bei Streamingdiensten. Aber das hat sich in der Coronakrise geändert.

Als ich das, fast verschämt, einem Kumpel erzählte, sagte der: "Alter, machen wir auch!" Er war bei seiner Freundin in einer oberbayerischen Kleinstadt zu Gast, um die Quarantäne gemeinsam mit ihr zu verbringen. Genau wie meine Freundin und ich in Hamburg saßen die beiden jede Woche rechtzeitig um 20.15 Uhr vor der Glotze, um Günther Jauch dabei zuzuschauen, wie er einen Kandidaten nach dem anderen befragt. Wir haben den klassischen Fernsehabend wiederbelebt.