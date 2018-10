Dann zogen wir in verschiedene Städte. Wir schrieben und telefonierten und versuchten, uns so häufig wie möglich zu treffen. Doch mit der Zeit spürte ich, wie unsere Freundschaft an Intimität verlor.

Sven erzählte weniger Persönliches, meldete sich erst seltener und irgendwann nur noch obligatorisch, zum Beispiel an meinem Geburtstag. Wenn ich ihn fragte, ob alles in Ordnung sei, wich er aus. Ich blieb zurück mit dem Gefühl, als Freund nicht mehr erwünscht zu sein und fragte mich, was ich falsch gemacht haben könnte.