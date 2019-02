Aber wie macht man es besser?

Es geht mir oft nicht gut, und das nervt mich selbst am meisten. Immer wieder begebe ich mich in Situationen, die mich belasten und erschöpfen, die mich mitnehmen oder emotional lange beschäftigen. Ich bin chaotisch, laut, anstrengend. Ich bin die Art Freundin, mit der man meistens eine Menge Spaß haben kann, aber die eben auch nicht so super geeignet ist für einen entspannten Abend vor dem Fernseher.