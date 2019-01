Wenn ich heute ein Freundschaftsbuch ausfüllen müsste, würde die Zeile nicht ausreichen. Da gibt es immer noch Alexandra, Alexa, Daniel, Maike, Maximilian, Lisa, Lena, Sebastian, Vanessa, Verena, Friederike, Fritzi...

Ich lebe eine Poly-Beste-Freundschaft. Die EINE beste Freundin habe ich abgeschafft. Ich betrüge niemanden, sie alle wissen voneinander. Es ist okay für sie, denn auch sie haben mehrere beste Freunde.

Das Konzept der einen besten Freundin hat spätestens mit "Sex and the City" angefangen zu bröckeln, als am Restaurant-Tisch in New York vier und nicht zwei Frauen saßen. Außer Joko und Paul Ripke fällt mir gerade niemand ein, der seine eine beste Freundin abfeiert.