"Es gibt nicht einfach nur Geld: Menschen unterteilen ihr Einkommen in verschiedene Blöcke", sagt Janosch. "Da ist das Geld, das sie im Alltag brauchen, um Miete oder Lebensmittel zu zahlen. Das wird in der Regel nicht mal an Verwandte verliehen. Daneben gibt es noch 'überflüssiges' oder gespartes Geld." Davon geben wir Freunden ein Bier aus oder bringen der Mitbewohnerin etwas vom Einkaufen mit. "Bei solch kleinen Beträgen gibt es keine Erwartungen, das Geld zurückzubekommen. Es zirkuliert im Freundeskreis", sagt Janosch.

In meinem Freundeskreis ist das auch so. Wenn keine Bank in der Nähe ist oder ich den Geldbeutel daheim vergessen habe, ist das kein Problem. Meine Freunde helfen gerne. Das hat möglicherweise sogar einen psychologischen Grund: Die University of British Columbia fand heraus, dass es uns glücklicher macht, Geld für andere auszugeben als für uns selbst (UBC).