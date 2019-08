Als Eltern hatten wir viel Stress, sagt Sophie, wir waren selten zärtlich. Wir fingen an, uns zu finden, dann heulte der Sohn.



Es kränkte mich, sagt sie, dass er mich oft abwies. Das sagte sie ihm, aber wer keine Lust hat, der lässt sich nicht zwingen. Als Mutter und Vater funktionierten sie, in der Küche und am Wickeltisch, als Liebende nicht.



Je öfter sie nach Sex fragte, desto häufiger lehnte er genervt ab.



Ich hatte einen krassen Tag und muss morgen arbeiten, sagte er.



Ich will was spüren, dachte sie.



Der Gedanke erinnerte sie an das Dorffest in Italien und machte sie nervös.



Zwei Jahre sind seither vergangen. Monatelang schliefen Sophie und ihr Mann nicht miteinander. Dafür hatte sie Sex mit anderen.

Es zog sie zu jenen, die keine Ahnung hatten von Spucktüchern und entzündeten Brustwarzen. Menschen, die Sophie in ihr sahen, nicht Mama. Dass ihr Mann ein fürsorglicher Vater war, aber immer seltener mit ihr schlief, hatte dieselbe Wirkung wie eine Beleidigung. Ich konnte nicht anders, sagt sie.