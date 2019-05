Food

Grill-Tipps von Profiköchen: leckere Marinade, perfektes Steak... und Kuchen?

Hier können auch selbsternannte Grillmeister noch was lernen

Menschen, die am Grill stehen, verfügen in der Regel über eine gehörige Portion Selbstbewusstsein. Die wissen scheinbar immer, wie die beste Glut gelingt und was man mit einem Steak anstellen muss, damit es zart und saftig wird.

Woher sie diese Überzeugungen nehmen, ist nicht geklärt. Gelernt haben sie das Grillen jedenfalls nie. Frag den Grillchef in deinem Freundeskreis mal nach seinem Diplom, da wird der so blass wie eine halbgare Putenbrust. Ist ja auch okay, so lange es schmeckt. Nur: Auch als leidenschaftlicher Autodidakt sollte man die Gelegenheiten nicht verstreichen lassen, sich den einen oder anderen Tipp von Menschen einzuholen, die mit dem Kochen ihr Geld verdienen. Wir haben darum Köchinnen und Köche aus dem gesamten deutschsprachige Raum nach ihren Empfehlungen für einen gelungenen Grillabend gefragt.

Dynamite White ist Küchenchef in einem Restaurant für deutsche und internationale Küche in der Nähe von Stuttgart. Hier liefert er uns sein ganz persönliches Rezept für ein perfekt gegrilltes Steak.

„Erstmal ist wichtig, dass das Steak Zimmertemperatur hat – kann auch eine Weile in der Sonne stehen, das macht gar nichts. Das Fleisch würze ich dann mit meiner Salz-Pfeffermischung. Dafür packe ich 500g Atlantik Meersalz und ein Päckchen grünen Pfeffer in den Termomix und male das so fein wie Puderzucker – damit das besser ins Fleisch einzieht. Davon eine gute Prise mit ein bisschen Olivenöl einmassieren.

Die Kohlen verteile ich so, dass ich nur auf einer Seite des Grills direkte Hitze habe. Die andere Seite bleibt leer. Die Glut muss so heiß sein, dass du deine Hand nur 4 Sekunden drüber halten kannst, bevor sie dir abschimmelt. Dann kommt der Rost drauf – der muss übrigens auch gar nicht sauber sein. Lass den Dreck vom letzten Mal einfach 5 Minuten in der Hitze einbrennen. Dann kannst du das Gitter ganz bequem mit der Drahtbürste reinigen.