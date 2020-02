In meinen knapp vier Stunden Freizeit schaue ich mit meiner Frau zusammen meist Serien, spiele mit der Konsole oder bin "im Internet", also: hänge am Handy und weiß später nicht mehr genau, was ich eigentlich gemacht habe.

Vielen meiner Freunde und Kolleginnen geht es genauso. Die meisten von ihnen haben im Bachelor- und Mastersystem studiert, das – wenn man die Regelstudienzeit einhalten möchte – kaum Raum für kreative Freizeit lässt. Außerdem müssen wir flexibel sein, ziehen für Jobs und Praktika in andere Städte. So kann man schlecht planen, ob man sich ernsthaft in einem Verein, Kurs oder Ehrenamt engagieren kann. Und den Platz für eine Modelleisenbahn à la Seehofer hat man in der Einzimmerwohnung sowieso nicht.