Wir akzeptieren ein gefliestes Becken mit chemisch angereichertem Wasser als sommerlicher Freizeitausgleich in einer Gesellschaft, die uns so sehr an die Arbeit bindet, dass wir nicht mal Zeit haben, aus der Stadt hinaus an einen echten See zu fahren. Denn wer möchte an einem der einzigen beiden freien Tage pro Woche mehrere Stunden für Hin- und Rückfahrt aufbringen?

Kein Auto? Pech gehabt. Denn gut angebunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind schöne Badestellen fast nie. Warum auch? Dient ja nur dem Wohlbefinden. Hauptsache, das Zentrum der Großstadt ist stets erreichbar, dort wird immerhin das Geld produziert.