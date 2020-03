Ein Hotelzimmer am Kurfürstendamm in Berlin. Frederick Lau lümmelt in einem Sessel aus brombeerfarbenem Leder. Er trägt ein kariertes Hemd und Chucks, die wohl irgendwann mal weiß waren. Irgendwie passt er nicht richtig zu dem Luxus, der ihn umgibt.

Frederick trinkt Sekt, lacht viel, berlinert manchmal, fragt zwischendurch nach einer Zigarette: "Ich würde so gerne eine rauchen."



Wir sprechen mit ihm über ein Thema: Freundschaft.

Wie viele richtige Freunde hast du?



Ich habe viele Freunde; wir sind wie eine Gemeinschaft, sitzen oft im Café "Übersee" am Paul-Lincke-Ufer in Berlin. Ich freue mich, wenn es meinen Freunden gut geht. Deswegen mögen die mich vielleicht auch (lacht).

Mit dem Film "Die Welle" hast du eine ganze Generation von Schülern geprägt. Damals warst du 18 Jahre alt, hast den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller bekommen. Inwiefern beeinflusste dieses frühe Bekanntsein deine Freundschaften?

Überhaupt nicht. Aber natürlich musste ich mir von meinen Freunden Sprüche anhören, "Die Welle lebt" und so was. Wenn sie mich ärgern wollen, machen sie das heute noch: Ich glaube, das wird mich mein Leben lang begleiten.



"Die Welle" ist mein bekanntester Film, das merke ich jedes Jahr aufs Neue: Wenn die Neuntklässler "Die Welle" durchnehmen, erkennen mich auf der Straße plötzlich mehr Menschen. Trotzdem: Ich glaube nicht, dass ich bekannt bin, und ich will es auch gar nicht sein.