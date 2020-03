Denn egal, ob auf dem Dorf oder in der Stadt, in linken oder konservativen Kreisen, frauenfeindlicher Humor gehört spätestens nach fünf Bier in vielen reinen Männerrunden zum guten Ton. Man kann dumme Sprüche für harmlos halten, eben für Witze. Oder man erkennt sie als Wiederholung mieser Klischees und Abwertungen, die viele Männer in ihrer Ansicht bestätigen, Frauen für minderwertiger halten zu dürfen.