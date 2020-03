In der Kultserie "The Big Bang Theory" lebt der Charakter Amy Farrah Fowler vor, was es heißt, eine starke Frau zu sein. Amy hat einen Doktor in Neurobiologie und führt mit dem nerdigen Sheldon Cooper eine Beziehung auf Augenhöhe.

Auch wenn er sich gerne als den Intelligenteren darstellt – ihre Forschungsarbeit respektiert er, wenn sie sich im Job verwirklichen will, steckt Sheldon zurück. Amy – das ist eine Frau, die vor allem für Intelligenz und ein solides Selbstbewusstsein steht. Ihr Aussehen ist zweitrangig.

In der Realität kämpft Amis Darstellerin Mayim Bialik für die gleichen Werte – auch mit eindringlichen Videostatements.